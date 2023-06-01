Названо негативное влияние карантина на память людей

Исследование ученых из Абердинского университета в Великобритании показывает, что карантин похож на тюремное заключение по своему воздействию на память. Результаты работы специалистов были представлены в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие более 200 человек – их попросили назвать год, в котором произошли важные новостные события. Так, участники должны были сказать, когда Меган Маркл вступила в королевскую семью, когда началась вакцинация от коронавируса, когда Дональда Трампа заблокировали в соцсетях и прочее.

Как оказалось, добровольцы помнили события 2021 года примерно так же плохо, как и события четырехлетней давности. Причем люди, которые испытывали сильный стресс и тревогу, показали худшие результаты.

По словам исследователей, подобное происходит с заключенными в тюрьме, которые теряют способность отслеживать течение времени.

«Как и у заключенных, у добровольцев не было таких событий в жизни, как вечеринки по случаю дня рождения и праздники, которые можно было бы использовать в качестве ориентиров для отслеживания течения времени», – объяснили авторы.