Врач перечислила случаи, когда детям показана магнитная стимуляция мозга

Процедура магнитной стимуляции показала свою эффективность при коррекции таких расстройств нейроразвития, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра (РАС) и дислексии у детей и подростков, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением психиатрии Института мозга человека РАН, врач-психотерапевт, член Российского общества психиатров и Российской психотерапевтической ассоциации Валерия Серазетдинова.

«Один сеанс длится 20-30 минут, курсом от 8 до 15 процедур. Во время процедуры ребенок может свободно играть, читать, заниматься с доктором. Микрополяризация является альтернативным методом лечения в составе комплексной терапии при РАС, СДВГ, дислексии, задержках развития и успешно сочетает в себе простоту и неинвазивность физиотерапевтических процедур», – отметила Серазетдинова.

Основа метода состоит в воздействии микротоками с помощью электродов малой площади, что позволяет осуществлять направленное и регулируемое воздействие на конкретные зоны мозга.

«Процедура транскраниальной микрополяризации (ТКМП) за последние годы стала чаще использоваться в клинической практике. По результатам многочисленных исследований данная процедура является частично эффективной (положительный результат в 64,7% случаев). Воздействие на кору мозга и теория нейропластичности легли в основу ТКМП», – пояснила специалист.

Для проведения процедуры ТКМП необходимо получить первичную консультацию психиатра или невролога, а также пройти ЭЭГ, чтобы определить противопоказания. ЭЭГ позволяет оценить активность работы и выявить патологическую активность.