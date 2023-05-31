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Названо вещество, недостаток которого в организме повышает утомляемость

Current Psychiatry: недостаток железа в организме усиливает симптомы депрессии и тревоги

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Психиатры из Мичиганского университета установили, что дефицит железа может усугубить такие состояния, как депрессия, тревожность и беспокойство. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Current Psychiatry.

Железо – важнейшее питательное вещество, необходимое для поддержания функционирования организма в целом и нервной системы. Людям с психическими расстройствами рекомендуются сдавать тесты на ферритин. Это белок, в составе которого железо запасается в тканях. По его содержанию врачи могут судить о дефиците или переизбытке железа в организме. Такие тесты дают более точную информацию, чем стандартные анализы на содержание железа или гемоглобина.

Авторы работы провели обзор предыдущих исследований, посвященных этой теме. В результате они установили, что прием добавок железа привел к улучшению настроения и снижению утомляемости даже у тех, у кого не было ярко выраженного дефицита железа.

«Употребление продуктов, богатых железом, важно для всех. Многие люди не получают достаточного количества железа, что влечет за собой ухудшение психического состояния, особенно у людей с расстройствами, например, с депрессией или повышенной тревожностью. Наше исследование продемонстрировало: прием препаратов для повышения уровня железа может стать полноценной частью терапии таких состояний», – отметили авторы.

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