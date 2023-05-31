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Глава NASA заявил о недопустимости «присвоения» Китаем мест на Луне

В Вашингтоне опасаются занятия Китаем участков с водой на Луне

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что нельзя допустить занятия Китаем участков Луны, на которых имеется вода, сообщает испанская газета Mundo.

По словам Нельсона, вода является источником водорода и кислорода. Поэтому с участков Луны, на которых есть вода, можно получить кислород для дыхания и водород для производства топлива.

При этом директор NASA подчеркнул, что эти ресурсы необходимо защитить для мирового сообщества от претензий Китая. Поэтому, сказал Нельсон, в США не хотят, чтобы Китай оправился на Луну и «присвоил там места».

Ранее управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) заявило, что планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года. «По плану проекта <…> китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года, в ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом», — сообщило CMSA. Отмечается, что космонавты смогут перемещаться на луноходе по поверхности Луны и проводить научные эксперименты и исследования.

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