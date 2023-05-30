Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли

«Роскосмос»: запуск автоматической станции «Луна-25» был перенесен на август

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Запуск автоматической станции «Луна-25», который был запланирован на 13 июля, перенесен на август. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В корпорации указали, что было признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата «Луна-25» в августе 2023 года, поскольку впервые в истории посадка будет производиться в сложных условиях в окрестности южного полюса Луны. В связи с этим, как подчеркивается в сообщении, в целях достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс службу «Роскосмоса», в настоящее время космический аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний.

«На стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны», — указали в корпорации.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщала, что российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел на орбите планеты более 1000 суток. Уточнялось, что космонавт вместе с коллегой Николаем Чубом войдут в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС наряду с астронавтом NASA Лорал О'Хара.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях