Запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесли

Запуск автоматической станции «Луна-25», который был запланирован на 13 июля, перенесен на август. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В корпорации указали, что было признано целесообразным осуществить запуск космического аппарата «Луна-25» в августе 2023 года, поскольку впервые в истории посадка будет производиться в сложных условиях в окрестности южного полюса Луны. В связи с этим, как подчеркивается в сообщении, в целях достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность Луны.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс службу «Роскосмоса», в настоящее время космический аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний.

«На стенде отработки бортового комплекса управления завершается статистическое моделирование ключевого этапа миссии — мягкой посадки на поверхность Луны», — указали в корпорации.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщала, что российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел на орбите планеты более 1000 суток. Уточнялось, что космонавт вместе с коллегой Николаем Чубом войдут в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС наряду с астронавтом NASA Лорал О'Хара.