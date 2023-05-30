В Красном море зафиксирована эпидемия таинственного патогена, который лишает морских ежей плоти

Специалисты Тель-Авивского университета сообщили о том, что внезапная эпидемия, охватившая Красное море, убила целый вид морских ежей, лишив их плоти и превратив их в скелеты. Об этом зоологи сообщили в журнале Royal Society Open Science.

«Морские ежи — это травоядные жители коралловых рифов. Они питаются водорослями, тем самым поддерживая среду обитания. Без ежей водоросли будут бесконтрольно расти, мешая кораллам, и в итоге кораллы тоже исчезнут», – отметили авторы.

Коралловые рифы — это геологические структуры, которые образованы скоплениями беспозвоночных, именуемых как коралловые полипы. Как правило, они образуются на мелководье тропических морей и являются местом обитания для многих животных, а также защищают берега от разрушительного влияния морских волн.

Всего два месяца назад тысячи черноморских ежей (Diadema setosum) обитали в заливе Акаба, на северной оконечности Красного моря, поддерживая здоровье кораллов, питаясь излишками водорослей. Теперь от них остались только скелеты, после того как их ткани были съедены таинственным патогеном.

«Всего за два дня здоровый морской еж превращается в скелет с массивной потерей тканей», – отметили ученые.

Исследователи заметили первые признаки эпидемии у ежей в Средиземном море в начале года, когда они начали заболевать в водах вокруг Греции и Турции. Оттуда болезнь, по-видимому, распространилась на юг через Суэцкий канал в Красное море.

Ученые подозревают, что за это ответственный патогенный инфузорийный паразит — одноклеточный микроорганизм, — который в 1983 году уничтожил всю популяцию морских ежей Карибского бассейна.

Для предотвращения полного уничтожения популяций морских ежей Красного моря и Средиземного моря необходимы срочные действия по созданию неинфицированных маточных популяций ежей, чтобы их можно было вернуть в океаны после окончания эпидемии, считают авторы.