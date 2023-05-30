Названа диета, повышающая расход калорий

Однодневная кето-диета повышает расход энергии, выяснили ученые из Кильского университета в Германии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Кето-диета предусматривает потребление продуктов с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Источниками энергии для головного мозга могут быть глюкоза и кетоновые тела. Использование кетоновых тел вместо глюкозы представляет собой аварийный механизм выживания в условиях голода.

Кетогенная диета направлена на замену глюкозы кетоновыми телами. Она представляет собой рацион с большим содержанием насыщенных жиров и жестко ограниченными количествами углеводов и клетчатки. При таком рационе печень сначала использует все доступные сахара, а когда они заканчиваются, для стабилизации уровня сахара в крови начинает преобразовывать жир.

Такой рацион имеет много преимуществ для здоровья, например, снижение уровня сахара в крови однако есть и минусы. Так, длительное соблюдение диеты может быть затруднено из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

По словам ученых, в последнее время большую популярность приобрели прерывистое голодание, которое также снижает выработку сахара в организме. Однако придерживаться такого рациона также проблематично.

Авторы рассматривают однодневную кето-диету как эффективный способ снижения веса. Исследователи сравнили влияние однодневной кетогенной диеты, голодания и добавок кетоновых солей с типичными углеводами на расход энергии и восприятие аппетита у здоровых людей.

В этом исследовании приняли участие в общей сложности 8 здоровых взрослых людей. Результаты показали: кетогенная диета с высоким содержанием жиров способствует более высокому общему расходу энергии, что приводит к потере веса.