Геронтолог объяснил, почему теломеры не могут быть маркером старения

Бытует теория о том, что укорачивание теломер (концевые участки хромосом, которые защищают ее от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами) связано со старением организма. Было доказано, что именно теломеры «отмеряют», сколько еще раз может делиться клетка. Тем не менее, теломеры не могут выступать в роли биомаркера старения, считает директор Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексей Чуров.

«Оказалось, что реально в клинике этот маркер применять очень сложно, так как его вариабельность очень высокая. У одного и того же человека сегодня может быть один результат, а завтра уже другой. Поэтому данный маркер сам по себе точно не может использоваться в клинической практике, — нужно искать панели маркеров», – объяснил Чуров.

По словам специалиста, пока никто в мире еще не нашел такой биомаркер, а также не разработал панель биологических маркеров, которая бы с однозначной точностью определяла биологический возраст человека.

«Нужны крупномасштабные лонгитюдные исследования, которые позволяют мониторировать биомаркеры на протяжении всей жизни человека. Нужен доступ к большому числу биоматериала людей разного возраста и точное клиническое описание таких образцов. Наш Институт как раз обладает таким ресурсом», – отметил Чуров.

Подробнее о том, зачем российские медики собирают биобанк данных российских долгожителей, зачем ученые создают новые часы старения, какие иммуномодуляторы работают – в интервью «Газеты.Ru».