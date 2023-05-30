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В России улучшают свойства растений китайской медицины, чтобы создать лекарства от старения

В РНИМУ им. Н.И. Пирогова работают над созданием двух отечественных геропротекторов

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Специалисты Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова работают над созданием двух отечественных геропротекторов, об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института изучения старения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексей Чуров.

На базе лаборатории «Клеточных механизмов старения» ученые тестируют две группы препаратов с геропротективными свойствами.

«Это производные гидроксикумарина и производные берберина (вещество естественного происхождения, содержащееся в таких растениях, как барбарис и желтокорень). Оценивается их биодоступность, влияние на клеточную гибель и другие параметры.
Один из препаратов, который является производным гидроксикумарина, показал первые хорошие результаты, он уже запатентован. Сейчас он будет исследоваться на мышиных моделях», – объяснил Чуров.

Что касается берберина, — то это алкалоид, который давно используется в китайской медицине, обладает множеством полезных фармакологических свойств, в том числе и противовоспалительным действием. Первые испытания его производных планируется начать в этом году.

«Если все получится, то у нас будет два отечественных геропротектора. Идея в том, чтобы улучшить химические свойства уже существующих в природе субстанций», – заключил специалист.

Подробнее о том, зачем российские медики собирают биобанк данных российских долгожителей, зачем ученые создают новые часы старения, какие иммуномодуляторы работают, и почему теломеры не могут быть маркером старения – в интервью «Газеты.Ru».

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