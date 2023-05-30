Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Росатоме» разработали инновационную установку для производства водорода

В России разработана инновационная установка для производства водорода

close
100%
Sukhanova et al./Int. J. Hydrog. Energy

Специалисты «Росатома» разработали инновационную установку для производства водорода. Уникальность изобретения заключается в сочетании конкурентных преимуществ наиболее распространенных промышленных технологий, но лишенных их недостатков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба АО «ТВЭЛ» .

Специалисты ООО «НПО «Центротех», находящегося в Новоуральске Свердловской области, изготовили опытный образец электролизной установки производительностью 50 Нм3/ ч (это единица измерения количества вещества, которое в газообразном состоянии занимает один кубический метр при нормальных условиях). Они использовали уникальную российскую технологию. Первый этап испытаний установки успешно завершен.

Работа установки основана на импортонезависимой технологии электролиза воды с применением анионопроводящей матрицы. Установка вмещает в себя две технологии: щелочную проточную и электролиз на основе протонообменной мембраны. В «Росатоме» говорят, она при этом лишена их недостатков.

Изобретение имеет низкое удельное энергопотребление электролизной батареи (не более 4 кВтч на один нормальный кубометр производимого водорода), высокие динамические характеристики и безопасную эксплуатацию электролизной установки от нулевого уровня до 115% номинальной производительности. Отмечается, что установка достигает требуемый чистоты товарного водорода.

Для производства некоторых деталей электролизных батарей впервые использовалась 3D-печать. Это позволило снизить массу и сократить трудоемкость и сроки изготовления.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях