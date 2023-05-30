В «Росатоме» разработали инновационную установку для производства водорода

Специалисты «Росатома» разработали инновационную установку для производства водорода. Уникальность изобретения заключается в сочетании конкурентных преимуществ наиболее распространенных промышленных технологий, но лишенных их недостатков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба АО «ТВЭЛ» .

Специалисты ООО «НПО «Центротех», находящегося в Новоуральске Свердловской области, изготовили опытный образец электролизной установки производительностью 50 Нм3/ ч (это единица измерения количества вещества, которое в газообразном состоянии занимает один кубический метр при нормальных условиях). Они использовали уникальную российскую технологию. Первый этап испытаний установки успешно завершен.

Работа установки основана на импортонезависимой технологии электролиза воды с применением анионопроводящей матрицы. Установка вмещает в себя две технологии: щелочную проточную и электролиз на основе протонообменной мембраны. В «Росатоме» говорят, она при этом лишена их недостатков.

Изобретение имеет низкое удельное энергопотребление электролизной батареи (не более 4 кВтч на один нормальный кубометр производимого водорода), высокие динамические характеристики и безопасную эксплуатацию электролизной установки от нулевого уровня до 115% номинальной производительности. Отмечается, что установка достигает требуемый чистоты товарного водорода.

Для производства некоторых деталей электролизных батарей впервые использовалась 3D-печать. Это позволило снизить массу и сократить трудоемкость и сроки изготовления.