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Российский космонавт может побить рекорд по пребыванию на орбите

Россиянин Олег Кононенко может первым провести на орбите свыше 1000 суток

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, который провел на орбите планеты более 1000 суток. Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале, космонавт вместе с коллегой Николаем Чубом войдут в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС наряду с астронавтом NASA Лорал О'Хара.

Предполагается, что новая командировка Кононенко и Чуба продлится год — с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года. На текущий момент, по данным Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, он уже провел в космосе 736 суток, 18 часов, 43 минуты. После новой миссии Кононенко может преодолеть рубеж в 1000 суток, проведенных на орбите.

Мужчина уже побывал в космосе четыре раза и совершил пять выходов в открытый космос, общая продолжительность которых составила 32 часа и 13 минут. Кононенко стал 102-м российским космонавтом.

Сейчас мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите принадлежит Геннадию Падалке – 878 суток, 11 часов и 29 минут (за 5 полетов).

Ранее «Роскосмос» заявил, что совместно с NASA разработал проект документа, который регламентирует процесс сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты.

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