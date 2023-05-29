Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские ученые научили нейросеть анализировать неограниченные последовательности ДНК

В AIRI и МФТИ создали нейросеть для анализа 1-2 млн букв в последовательности ДНК

close
100%
Depositphotos

Специалисты Института искусственного интеллекта AIRI совместно с коллегами из МФТИ разработали архитектуру RMT – Recurrent Memory Transformer – для ранее разработанной в России нейросети GENA. Об этом «Газете.Ru» рассказала биоинформатик, научный сотрудник и руководитель группы «Биоинформатика» AIRI Ольга Кардымон.

Нейросеть GENA может анализировать последовательности ДНК и искать в них закономерности. Ее можно использовать для определения влияния мутаций на работу генов, поиска различных участков генома, классификации живых организмов на основе данных секвенирования и прочих задач.

«Первый вариант GENA работает с длиной приблизительно в 3000 нуклеотидов, вторая архитектура модели позволяет на вход подавать 24000 нуклеотидов. Обе модели уже выложены в открытый доступ и доступны мировому сообществу. У нас есть своя новая собственная архитектура, разработанная в AIRI совместно с коллегами из МФТИ, называется RMT – Recurrent Memory Transformer. Она потенциально может работать с неограниченной длиной последовательности текста, на ряде задач успешно справляется с длинами в 1-2 миллиона букв», – объяснила Кардымон.

По словам специалиста, увеличение длины анализируемой нейросетью последовательности ДНК — крайне важная для ученых задача.

«Потому что нужно понимать контекст, в котором есть мутации. Чем длиннее мы даем последовательность, тем больше нейросеть может в ней увидеть и выучить какие-то закономерности. Наша задача и состоит в том, чтобы увеличить последовательность, которую может анализировать нейросеть», – добавила биоинформатик.

Подробнее о том, как нейросети ищут мутации в геноме человека, создают не существовавшие ранее в природе белки и предсказывают эффективность вакцин и лекарств – в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях