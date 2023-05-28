Назван витамин, недостаток которого приводит к повышению тревожности

Исследование ученых из Университета Зайда (ОАЭ), опубликованное в журнале Nutrients, предполагает, что избегание солнца и снижение потребления витамина D связаны с более высоким уровнем тревожности.

Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкого кишечника. Согласно ряду клинических исследований, дефицит витамина D связан с повышенной вероятностью диабета, болезней сердца и некоторых видов рака. Также считается, что витамин косвенно влияет на регуляцию настроения.

Для своего исследования ученые использовали данные опроса 386 студенток. Они предоставили данные о своем питании за последний месяц, количестве часов, проведенных на солнце, и своем психическом состоянии.

Результаты показали, избегание солнца и меньшее потребление продуктов, богатых витамином D, были связаны с повышенным уровнем генерализованного тревожного расстройства.

Ученые отметили, что не стоит самостоятельно назначать себе прием витаминов — это может быть связано с негативными последствиями для организма. Однако можно больше времени проводить на солнце, но не забывать про защиту от негативного излучения.