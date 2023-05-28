Исследователи поняли, почему некоторые люди затягивают с появлением ребенка

Высокая социальная мобильность приводит к задержке появления детей у пары, считают ученые из Городского университета Гонконга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Многие семейные решения зависят от социальных факторов и жизненных стратегий. Так, решение завести детей может быть принято рано и поздно в зависимости от этих факторов. Авторы решили выяснить, как на скорость принятия этого решения влияет социальная мобильность, то есть изменение социально-экономического статуса в обществе.

«Мы провели четыре исследования, включая опрос почти 7 тыс. человек и эксперимент с более 400 участников. Нам удалось обнаружить, что высокий уровень социальной мобильности предсказывал и приводил к задержке принятия решения завести детей. В частности, высокий уровень социальной мобильности (как объективный, так и субъективный) был связан с позитивными ожиданиями от будущего», – отметили авторы.

Другими словами, люди с высоким уровнем социальной мобильности не торопятся заводить детей, так как думают, что в будущем для этого будут более подходящие условия. Это еще больше заставляет их сосредотачиваться на долгосрочных целях и развивать стратегию замедленного жизненного цикла.