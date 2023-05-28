Российские ученые придумали, как находить опасные для человека антибиотики в продуктах

Ученые Санкт-Петербургского университета разработали автоматизированный метод определения в жидкостях антибиотиков фторхинолонового ряда, которые могут быть опасны для здоровья человека. Метод был протестирован на молоке, креветках и сточных водах. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУ.

Фторхинолоны — самый распространенный тип синтетических антибиотиков с широким спектром действия. Долгое время такие антибиотики считались безвредными, однако сейчас на этот счет у ученых появились сомнения из-за серьезных побочных действий: от артериальных тромбозов, эрозий хряща опорных суставов, колитов до жизнеугрожающих кровотечений и даже летальных исходов. Сегодня ведутся дискуссии о необходимости более жесткого контроля за использованием этих антибиотиков в фармакологии, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Суть метода, разработанного в СПбГУ, заключается в избирательном и эффективном выведении антибиотиков из исследуемого объекта (экстракция). Это делается с помощью эвтектических растворителей – безопасных и высокоэффективных растворителей нового поколения. После экстракции фазу растворителя с выделенными в него фторхинолонами анализируют при помощи жидкостной хроматографии (метода разделения и анализа смесей веществ).

«Метод показал не только высокую эффективность, но и высокую чувствительность. Он позволяет определять даже следовые концентрации этих веществ. Кроме того, этот способ достаточно легко можно автоматизировать на принципах проточных методов анализа, что позволяет снизить трудозатраты и исключить человеческий фактор», — рассказала «Газете.Ru» сотрудник кафедры аналитической химии Ирина Тимофеева.

Ученые СПбГУ проверили свой метод на трех разных объектах анализа — молоке, креветках и сточных водах. Метод доказал свою эффективность.

В перспективе такая технология может найти массовое применение, особенно в пищевой промышленности, где сегодня хроматограф — один из самых востребованных приборов.