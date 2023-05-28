Врач предупредила об опасности витамина Е

Считалось, что витамин Е может помочь в борьбе со злокачественными опухолями, но свежие исследования подтверждают, что его большие дозы не только не уменьшают риск развития онкологических заболеваний, но и увеличивают его. Особенно это касается рака головного мозга или простаты, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

«Выводы исследований основаны на сравнении риска возникновения злокачественных образований у пациентов, которые получали терапию витамином Е, и не получали. У первой группы риски оказались выше, чем у второй. Однако специальными исследования связь витамина Е с раком подтверждать не стали», – отметила Табеева.

По ее словам, также доказано, что длительный прием витамина Е в больших количествах может увеличивать риск кровотечений. Высокими дозами считают прием 400-800 мг/сут, а очень высокие – свыше 1000 мг/сутки.

«Однако в умеренных дозах витамин Е жизненно важен, он работает как антиоксидант: предотвращает перекисное окисление в организме и защищает клеточные мембраны», – заключила эндокринолог.

Ранее специалист назвала последствия передозировки витамина D для сердца и костей.