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Ученые выяснили, что с возрастом снижаются шансы на «хорошую» смерть

AJPH: увеличение продолжительности жизни связано с более долгим процессом умирания

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Ученые из Института демографических исследований Макса Планка выяснили, что на последнем году жизни многим пожилым людям требуется реанимация. Исследование опубликовано в American Journal of Public Health.

Авторы работы проанализировали все случаи смерти в Швеции в период с 2018 по 2020 год. Они впервые обратили внимание на последний год жизни людей в возрасте 70 лет и старше, что позволило им определить шесть различных типов траекторий к смерти, в зависимости от того, была ли потребность в медицинской помощи и уходе за пожилыми людьми в последний год их жизни и в какой степени.

Большинство смертей не соответствовали тому, что часто называют «хорошей» смертью, когда человек все еще контролирует свое тело и разум и требует небольшого ухода за здоровьем. Кроме того, результаты показали, что увеличение продолжительности жизни частично было связано с более длительным процессом смерти. Потребности в уходе еще чаще встречались среди людей старше 83 лет (текущая средняя продолжительность жизни в Швеции).

«Понимание того, как люди переживают конец жизни, необходимо, прежде чем можно будет вести дебаты о процессе смерти и о том, что на самом деле означает «хорошая» смерть. Такие дебаты давно назрели, и мы делаем следующий шаг в нашем исследовании», — пишут ученые.

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