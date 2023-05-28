Ученые подтвердили, что психический дискомфорт может навредить позвоночнику

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что когнитивный диссонанс — столкновение с информацией, которая противоречит имеющимся у человека знаниям, — может привести к перенапряжению мышц шеи и поясницы во время тренировок с весами. Исследование опубликовано в журнале Ergonomics.

В исследовании приняли участие девять мужчин и восемь женщин в возрасте от 19 до 44 лет. В ходе эксперимента им было нужно поместить легкий ящик в квадрат на полу. После первой попытки исследователи дали участникам почти исключительно положительные отзывы об их технике выполнения упражнения и результате. После второй попытки им говорили, что они работают плохо и неэффективно. Это создало когнитивный диссонанс — противоречие между имеющимися знаниями и новой информацией.

Чтобы получить оценку когнитивного диссонанса для каждого участника, ученые измерили им кровяное давление, сердечный ритм во время эксперимента и попросили заполнить две анкеты для оценки дискомфорта, силы, вдохновения, огорчения и стыда.

Результаты показали, что чем выше балл когнитивного диссонанса, тем больше была нагрузка на верхний и нижний отделы позвоночника. Носимые датчики использовались для обнаружения пиковых нагрузок на позвоночник в области шеи и нижней части спины: как сжатия позвонков, так и движений позвонков или сдвигов из стороны в сторону и вперед-назад. В среднем при когнитивном диссонансе пиковые нагрузки на шейные позвонки были выше на 9-11%, а на поясничные — примерно на 2%.

Как объяснили ученые, небольшой процент нагрузки не имеет большого значения для одного раза. Но при работе изо дня в день 40 часов в неделю такие небольшие изменения могут накопиться и повысить риск различных расстройств позвоночника.

Около 20 лет назад авторы новой работы обнаружили, что психологический стресс может влиять на биомеханику позвоночника, увеличивая нагрузку на позвоночник на 35%. Новое открытие предполагает, что когнитивный диссонанс может быть ранее неизвестным фактором риска болей в шее и пояснице.