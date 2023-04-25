Аллерголог Феденко объяснила, как уберечься от дерматита в период цветения деревьев

Больным атопическим дерматитом в первую очередь необходимо улучшать функцию эпидермального барьера, считает собеседница «Газеты.Ru», аллерголог, профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елена Феденко.

Атопический дерматит – аллергическое заболевание кожи, часто у больных прослеживается генетически обусловленное нарушение функции эпидермального барьера за счет мутаций определенных структурных белков, например, филаггрина.

На ухудшение состояния влияет множество факторов. Это различные климатические условия, аллергены, повышенная влажность или наоборот сухость атмосферного воздуха, географическое положение, пищевые привычки, в том числе и цветение деревьев.

«Для улучшения функции эпидермального барьера, нужны специальные эмоленты — увлажняющие средства. Если правильно и заблаговременно использовать эти препараты, то этот период времени можно перенести существенно легче. Дальше рекомендации индивидуальные. Так как лечение атопического дерматита сейчас персонифицировано. Нужно идти к врачу», – объяснила Феденко.

Подробнее о том, чем атопический дерматит отличается от экземы, и какие анализы не нужно сдавать людям с этим заболеванием, и как сейчас лечат это заболевание — в материале «Газеты.Ru».