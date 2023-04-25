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Зоологи выяснили, что горным перепелам лесные пожары пошли на пользу

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Kristin M. Brunk, Cornell Lab of Ornithology

Популяция горных перепелов Сьерра-Невады (США) могла получить пользу от лесных пожаров. Об этом сообщает Корнельский университет.

Горный перепел — это малоизученный вид, населяющий труднодоступные места. В первую очередь он предпочитает густые лесные заросли и кустарники, а также крутые скалы. Авторы нового исследования использовали 1636 автономных записывающих устройств на площади около 22 000 квадратных километров, чтобы изучить жизнь этой птицы.

В первую очередь, ученые удивились, что горные перепела распространены гораздо шире, чем считалось. Кроме того, обнаружилась статистическая зависимость: больше всего птиц встречалось в тех местах, где прошли крупные лесные пожары. В первую очередь это касалось прошедших пожаров в последние 6-10 лет, но также было справедливо для периода 1-35 лет.

Авторы отмечают, что участившиеся в США лесные пожары губительны для многих видов животных, но горные перепела, судя по всему, могут быть исключением из этого правила.

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