Ученые: мужчины готовы есть мясо из-за ощущения мужественности, даже во вред здоровью

Австралийские ученые пришли к выводу, что мужчины, которые считают себя более маскулинными, вряд ли в своей жизни уменьшат потребление мяса или перейдут на диету, состоящую из растительных продуктов. Об этом можно прочитать в журнале Sex Roles.

В опросе, проведенном австралийскими исследователями, приняли участие 5 244 жителей Австралии, мужчины и женщины (48,3% и 51,2% соответственно) в возрасте от 18 до 92 лет. 4 897 из них были мясоедами.

Участники исследования оценили уровень своей феминности и маскулинности, а также желание сократить потребление мяса. Кроме того, исследователи задали вопросы респондентам, готовы ли они отказаться от мяса и стать вегетарианцами или веганами.

Как оказалось, приверженность мясным блюдам связана с гендерной идентичностью и самооценкой, а именно: чем более маскулинным оценивал себя респондент, тем с большим неприятием он воспринимал идею снизить потребление мяса.

Более того, ученые пришли к выводу, что консервативные взгляды на гендерные роли и политическую ориентацию также имеют отношение к мясу. Например, участники, которые идентифицировали себя гендерно-конформными, с большей вероятностью присоединялись к правым политическим взглядам, в то время как те, кто считал себя более либеральным, с меньшей вероятностью соответствовали традиционным гендерным ролям.

Таким образом, приверженность маскулинных мужчин к потреблению мяса в первую очередь связана с социальным конструктом и традиционными ценностями, а не с пользой для организма. Потребление мяса — это поведение, которое помогает мужчинам утверждать свою гендерную идентичность.