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«Мощная, но не уникальная»: ученый о зафиксированной на Земле магнитной буре

Ученый Петрукович не считает уникальной зафиксированную на Земле магнитную бурю

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Depositphotos

Зафиксированная на Земле магнитная буря является мощной но не уникальной. Об этом в беседе с RT сообщил директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович. Он отметил, что единственное проявление, которое заметят жители средней полосы — возникновение северного сияния в нестандартных местах, таких как Санкт-Петербург, где накануне наблюдали данное природное явление.

«Это довольно мощная буря, но не уникальная. Надо вспомнить, что все магнитные бури появляются после каких-то проявлений солнечной активности, например солнечных вспышек. А сейчас мы вступаем в годы солнечного максимума — раз в 11 лет у нас наблюдается повышенная солнечная активность, поэтому таких бурь будет все больше и больше. Поэтому мы постепенно привыкнем к таким сообщениям и не будем их уже считать за что-то экстраординарное», — пояснил эксперт.

Он добавил, что повышенная радиация, связанная с магнитной бурей, оказывает влияние в основном на космические аппараты.

Ранее сообщалось, что магнитная буря класса G3 была зафиксирована на Земле 23 апреля. Степень возмущенности магнитного поля поля поднималась до уровня G3 из пятибалльной шкалы, где G5 является экстремально сильным, а G1 — слабым.

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