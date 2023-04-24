Кардиолог Погосова назвала норму физической активности для людей старше 40 лет

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы организма человека в возрасте старше 40 лет достаточно даже десятиминутной физической нагрузки в день, рассказала «Газете.Ru» профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Не надо гнаться за очень большими нагрузками. Вообще все выбивающиеся величины, они плохи для организма. Как чрезмерная нагрузка, так и ее полное отсутствие. Если человек в течение хотя бы получаса в день занимается либо зарядкой, либо ходит активно, либо танцует, либо выполняет какую-то работу в саду, ездит на велосипеде, плавает и так далее, то он несомненно приносит пользу своему здоровью», – объяснила Погосова.

По словам кардиолога, физическая активность также помогает повысить уровень «хорошего» холестерина, который необходим для борьбы с «плохим».

«Холестерин в организме вырабатывается в печени, а циркулирует по организму в крови в виде таких комплексов жира с белком. Холестерин высокой плотности — это чистильщик сосудов. Он движется по сосудам, захватывает «плохой» холестерин и транспортирует его обратно в печень, где он разрушается. Один из самых безвредных и даже полезных для здоровья способов повышения его уровня в организме — это физическая активность», – рассказала кардиолог.

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