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Кардиолог Погосова объяснила, как повысить «хороший» холестерин

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Pixabay/Creative Commons

«Хороший» холестерин очищает стенки сосудов от бляшек и переносит «плохой» холестерин в печень, где он перерабатывается. Существуют разные методы повышения «хорошего» холестерина. Один из самых безвредных и полезных для здоровья — это физическая активность, рассказала «Газете.Ru» профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Еще один механизм повышения уровня «хорошего» холестерина — соблюдение особого режима питания, который принято называть «средиземноморским». Я говорю не про диету, а именно про питание. Если регулярно потреблять большое количество овощей, фруктов, клетчатки и оливкового масла, вообще продуктов, содержащих большое количество омега-3, омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, то у вас повысится «хороший» холестерин и при этом снизится «плохой», – отметила Погосова.

По словам кардиолога, полностью отказываться от жиров в потребляемой пище не стоит.

«Мысль о том, что «давайте полностью откажемся от жиров», крайне вредная. Жир — это самый лучший источник энергии, а холестерин – это строительный материал для клеток организма, для синтеза в организме витамина D, а также многих гормонов. Холестерин в организме вырабатывается в печени, а циркулирует по организму в крови в виде таких комплексов жира с белком. Холестерин высокой плотности — это чистильщик сосудов», – отметила Погосова.

Подробнее о том, как измерить индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, как обследуются сонные и коронарные артерии, для чего нужен лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), и сколько требуется физической активности в день, чтобы уберечь себя от болезней сердца и сосудов – в интервью «Газеты.Ru».

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