Кардиолог Погосова объяснила, когда нужен продвинутый анализ крови на показатели липидов

Если главный инструмент оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) SCORE, который необходимо использовать для первичной оценки индивидуального риска, дает 10% и более, то риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение 10 лет высок. В этом случае уже есть смысл сделать более продвинутый анализ крови на показатели липидов, считает собеседница «Газеты.Ru», профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Он называется анализ на липидный спектр крови. Этот анализ покажет все фракции холестерина, как способствующие развитию атеросклероза – их называют атерогенные, — так и препятствующие развитию атеросклероза — это так называемые липопротеиды высокой плотности или «хороший» холестерин», – объяснила Погосова.

По соотношению перечисленных показателей, по их уровням, врач определит, действительно ли есть опасность развития сердечно-сосудистых осложнений, насколько она велика, в чем она заключается.

«Все это надо будет соотнести с показателями несколько раз измеренного артериального давления, а также глюкозы в крови, а может быть и гликированного гемоглобина. Сахарный диабет может очень долго протекать молчаливо, при этом сильно повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А в случаях, когда присутствует и ожирение, ситуация еще усугубляется. Если выявляется такое сочетание, необходимы активные профилактические мероприятия, чтобы избежать инсульта и инфаркта миокарда», – рассказала Погосова.

Подробнее о том, как обследуются сонные и коронарные артерии, для чего нужен лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), и сколько требуется физической активности в день, чтобы уберечь себя от болезней сердца и сосудов – в интервью «Газеты.Ru».