Кардиолог Погосова объяснила, как рассчитать свой риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются первой причиной смертности в России. Чтобы снизить риск смерти от этих болезней, нужно знать индивидуальный риск их развития. Основным инструментом для расчета риска ССЗ является шкала SCORE, рассказала в интервью «Газете.Ru» профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

«Шкала SCORE — калькулятор расчета риска. Для расчета риска по шкале SCORE нужно знать несколько показателей. Так, нужно знать свой уровень систолического артериального давления и уровень общего холестерина. Также шкала SCORE учитывает факт курения либо не курения человека, возраст и пол», – объяснила Погосова.

Шкала SCORE — это зелено-красная табличка. Слева показано давление, а снизу – холестерин.

«Во-первых, в этой шкале есть левая и правая сторона. Левая относится к женщинам, а правая – мужчинам. Кроме того, каждая из половин – левая и правая – подразделяется еще на 2 столбца в зависимости от статуса курения — это курящие люди и некурящие. Когда вы определились со столбцом, вы должны смотреть только на него. Теперь нужно найти ваш возраст и пересечение уровня систолического («верхнего») артериального давления и уровня общего холестерина, который виден снизу. На пересечении этих показателей вы найдете квадратик с цифрой, показывающей ваш риск в процентах», – описала таблицу кардиолог.

Если вы получили процент ниже пяти, значит вы в зоне относительного благополучия. Если ваш риск 5% и выше, то уже стоит беспокоиться. А если он 10% и более, то это уже серьезный звоночек. Это значит, что вы имеете очень высокий риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение 10 лет.

Подробнее о том, как обследуются сонные и коронарные артерии, для чего нужен лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), и сколько требуется физической активности в день, чтобы уберечь себя от болезней сердца и сосудов – в интервью «Газеты.Ru».