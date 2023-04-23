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Ученые нашли способ безопасно снизить давление с помощью сауны

Ученые из США выяснили, что два сеанса сауны по 20 минут могут снизить кровяное давление

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Depositphotos

Ученые из Университета Бригама Янга в Юте выяснили, что тепловая терапия в сауне снижает кровяное давление у людей среднего возраста. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии.

Новое исследование было основано на результатах ученых из Финляндии, которые обнаружили, что люди, часто посещающие сауну в течение не менее 19 минут, были в меньшей степени склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто этого не делал.

В новом исследовании приняли участие 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также восемь мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. Участники перенесли по два 20-минутных сеанса в сауне при 80 градусах Цельсия.

Никаких побочных эффектов среди участников не наблюдалось. У всех участников снизилось кровяное давление. Кроме того, физиологическая реакция на одно посещение сауны была одинаковой у молодых и людей среднего возраста. Результаты означают, что получить положительный эффект от сауны можно без длительного воздействия жара.

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