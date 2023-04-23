Психологи выявили самые серьезные недостатки отсутствия отношений

Кипрские психологи из Университета Никосии составили список самых частых недостатков одиночества, которые испытывают люди, не состоящие в отношениях. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

«Одиночество – это отсутствие постоянного сексуального партнера. Сегодня оно крайне распространено среди населения. Многие подчеркивают преимущества такого образа жизни, но мы решили сосредоточить наше внимание на минусах», – отметили ученые.

Для этого они набрали выборку из 238 не состоящих в отношениях людей, которые заполнили демографическую анкету, а также рассказали о недостатках одиночества. Таким образом было выявлено 78 минусов одиночества. Во втором этапе работы ученые набрали еще одну выборку из 1115 человек, которые оценили все выявленные недостатки. Таким образом удалось установить самые частые проблемы, с которыми сталкиваются одинокие люди.

Среди самых частых и самых неприятных удалось выделить: отсутствие регулярного и безопасного секса, недостаток нежности и любви, отсутствие кого-то, кто мотивировал бы совершенствоваться. К другим недостаткам авторы отнесли отсутствие поддержки, негативные эмоции и отсутствие кого-то, с кем можно было бы что-то делать вместе.

«Более того, мы обнаружили, что участницы женского пола оценили отсутствие поддержки как более важный недостаток, чем участники мужского пола. Мы также обнаружили, что участники, которые имели более сильную социальную поддержку со стороны других людей, были склонны недооценивать недостатки одиночества»,— отметили ученые.