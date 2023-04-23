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Психологи установили, как мотивы занятия сексом влияют на удовлетворенность

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Психологи Гуэлфского университета в Канаде установили, что причины, по которым партнер решается на занятие сексом, влияют на удовлетворенность отношениями и вероятность достижения оргазма. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

Авторы работы выделили два основных мотива для занятия сексом: выполнение супружеского обязательства и доставить удовольствие партнеру. Ученые решили выяснить, как эти мотивы влияют на удовлетворенность сексом и отношениями. Для этого они набрали выборку из примерно 600 человек – все они заполнили демографическую анкету, а также ответили на вопросы об удовлетворенности отношениями и сексом, а также о мотивах занятия любовью.

Как оказалось, 12% женщин и только 2% мужчин занимались сексом из обязательства, о желании сделать партнеру приятно сообщили 10% женщин и 9% мужчин. Женщины, которые сообщили, что занимались сексом из-за обязанности, имели значительно более низкую удовлетворенность отношениями и сексом. Напротив, занятие сексом ради того, чтобы сделать приятное своему партнеру, было связано с более высоким сексуальным удовлетворением.

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