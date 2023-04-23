Ученые выяснили, связано ли знание анатомии клитора и вероятность достижения оргазма

Ученые Кельнского университета в Германии установили, что знание анатомии клитора повышает вероятность достижения женского оргазма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Sex & Marital Therapy.

Авторы набрали 573 гетеросексуальных участника (64% выборки были женщинами), которые прошли тест на знание анатомии клитора и ответили на вопросы, связанные с их сексуальной жизнью. В большинстве случаев добровольцы правильно ответили только на половину из девяти пунктов теста. Как показал дальнейший анализ ответов участников, знание клитора предсказывало сексуальное удовольствие и оргазм у женщин.

«Наша работа подчеркивает гендерный разрыв: многие не знают строение клитора, хотя он является самой сильной эрогенной зоной на теле женщины, воздействие на которую приводит к оргазму. Важно разработать стратегии по расширению знаний о женской анатомии для снижения разрыва в достижении оргазма», – заключили ученые.

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