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The Lancet: употребление грецких орехов способствует развитию подвижного интеллекта

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Ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне установили, что добавление грецких орехов в рацион подростков способствует улучшению когнитивных функций, развитию подвижного интеллекта, а также способствует лучшей концентрации при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Исследование было опубликовано в журнале eClinicalMedicine (входит в группу The Lancet).

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой жирной кислотой (ALA), разновидностью омега-3, которая играет фундаментальную роль в развитии мозга и укреплению связей между нейронами. Особенно это важно в подростковом возрасте, когда происходит нейропсихологическое созревание.

В исследовании добровольно приняли участие 700 учащихся в возрасте от 11 до 16 лет из 12 различных средних школ Барселоны. Они были разделены на две группы: участники первой на протяжении полугода употребляли 30 грамм грецких орехов, а второй – нет.

У подростков, которые ели грецкие орехи не менее 100 дней, улучшились внимание, поведение. Кроме того, у них значительно развился так называемый подвижный интеллект. Это способность мыслить абстрактно, рассуждать, решать нестандартные проблемы, распознавать закономерности, собирая воедино информацию, которая не обязательно формально преподается. Люди с высоким подвижным интеллектом, как правило, лучше и быстрее находят решение разных проблем.

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