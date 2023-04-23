Nutrients: красное вино полезно для здоровья, но его безалкогольный вариант еще и безопаснее

Ученые из Открытого университета Сан-Раффаэле доказали пользу красного вина для здоровья, но рекомендовали потреблять безалкогольное вино. Обзорное исследование опубликовано в журнале Nutrients.

В новом исследовании ученые собрали данные высококачественных работ по оценке пользы вина, опубликованные в период с 1 января 2000 года по 28 февраля 2023 года. В конечный анализ включили 91 исследование.

Ученые доказали, что потребление красного вина повышало уровни антиоксидантов, снижало риск тромбозов, хроническое воспаление, уровень липидов в крови и в целом положительно влияло на кишечный микробиом. Данные о влиянии на сердечную функцию и кровяное давление были противоречивы. Также красное вино снижало уровни инсулина и белка в моче у пациентов с диабетом, при этом не влияя на их массу тела.

Авторы обзора считают, что необходимы долгосрочные исследования для проверки безопасности красного вина. Также они отметили, что безалкогольное красное вино может быть хорошим источником антиоксидантов.

Польза для здоровья от употребления красного вина по-прежнему вызывает споры. Руководство по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и новообразований не рекомендует употребление алкоголя, однако исследования показали, что небольшое потребление красного вина может принести пользу сердечно-сосудистой системе. Красное вино содержит различные уровни микроэлементов (таких как кальций, калий, магний, медь и железо) и несколько витаминов группы В. Более того, в красном вине было обнаружено более ста различных видов полифенолов, включая флавоноиды. Эти вещества обладают сильной антиоксидантной активностью.