Метеоритный поток, вызвавший переполох в Киеве, достигнет пика в ночь на 23 апреля

Метеоритный поток, который могли наблюдать жители Киева и Киевской области, достигнет пика в ночь на 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

«С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

В планетарии уточнили, что во время прохождения пика потока ожидается до 18 метеоров в час.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом местные жители видели яркую вспышку. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявлял, что над Киевом пролетел падающий американский спутник. Однако в NASA эту информацию опровергли.

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что над Киевом, скорее всего, видели метеор Лирид.

Позже в Космическом агентстве Украины также заявляли, что вспышка в небе над Киевом, скорее всего, была вызвана падением метеора.