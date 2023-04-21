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Исследование показало, что психика акушеров отличается крепкостью и стабильностью

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Шведские акушеры-гинекологи заметно более эмоционально устойчивы относительно остального населения. Об этом сообщает Лундский университет.

«Акушеры имеют профиль личности, который значительно отличается от населения в целом. В среднем 85 процентов населения Швеции имеют значительно более низкую эмоциональную стабильность, экстраверсию, доброжелательность и добросовестность, чем акушеры в нашем исследовании. Трудно не удивляться, когда различия настолько очевидны», — заявил авторы исследования Петри Каджониус.

Это удалось выяснить в ходе проведения онлайн-опроса, с помощью которого члены Шведского общества акушерства и гинекологии были описаны по пятифакторной модели личности. Кроме того, 15 вопросов были посвящены принятию неотложных решений во время родов. Самый большой разрыв со средним человеком у акушеров был по показателям невротизма.

Авторы исследования связывают это с тем, что акушеры на работе регулярно сталкиваются с кризисными ситуациями и адаптировались к ним.

Ранее биологи смогли вылечить нарушения памяти у мышей с болезнью Альцгеймера.

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