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Ученые создали биобатарею, которая способна засыпать и просыпаться на протяжении ста лет

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Исследователи из Бингемтонского университета в Соединенных Штатах Америки разработали биоаккумулятор на основе микроорганизмов, который активируется при помощи поглощения влаги, содержащейся в воздухе. Подробнее об изобретении можно прочитать в журнале Small.

Главной целью создателей было изобрести такой источник энергии, который мог бы не терять своих свойств на протяжении 100 лет. Кроме того, в перечень требований входили такие критерии, как компактность и способность вырабатывать энергию по требованию.

В результате американские ученые разработали миниатюрный топливный элемент размером с монету, который покрыт пленкой из каптона, материала, который способен выдерживать температуры в диапазоне от минус 273 до плюс 400 градусов Цельсия. Созданная биобатарея начинает вырабатывать энергию, если снять каптоновую пленку. Точно так же ее можно приклеить обратно, и биоаккумулятор будет находиться в режиме ожидания.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что биобатарея вырабатывает достаточно энергии, чтобы от нее работала светодиодная лампочка, цифровой термометр, а также небольшие часы. Также впечатляющим оказался срок службы изобретения: спустя неделю хранения при комнатной температуре производительность аккумулятора уменьшилась всего на 2%. Согласно подсчетам ученых, потенциально такой элемент может сохранять работоспособность в течение 100 лет.

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