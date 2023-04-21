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Исследование: правильно подобранный бюстгальтер повышает эффективность бега почти на 10%

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Группа ученых из Университета Мемфиса в США по результатам исследования пришла к выводу, что ношение спортивного бюстгальтера с очень плотной поддержкой груди отражается на здоровье суставов, тем самым повышая эффективность бега. С научной работой можно ознакомиться в журнале Frontiers in Sports and Active Living.

По словам ученых, до 72% женщин испытывают сильные боли в груди и спине во время бега. В связи с этим авторы исследования решили найти способ, как снизить нагрузку на организм для женщин-бегунов.

В исследовании приняли участие 12 женщин в возрасте от 18 до 35 лет с размерами груди B, C и D, которые надевали для занятий бегом спортивные бюстгальтеры различных фасонов — с высокой и низкой поддержкой. Ученые предложили женщинам пробежаться в течение трех минут в бюстгальтере с низкой поддержкой, затем ― с высокой, а также без нижнего белья.

Последующие замеры показали, что бюстгальтер с низкой поддержкой по сравнению с бегом без спортивного нижнего белья увеличивает жесткость коленного сустава на 2%, а с высокой ― на 5%. Кроме того, спортивное нижнее белье с фиксацией верхней части груди делает занятия бегом на 7% эффективнее по сравнению с бегом без бюстгальтера. Ученые объяснили, что правильно подобранное спортивное белье распределяет нагрузку на тело во время бега более равномерно, а также снижает риск травм и хронических болей в спине и груди.

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