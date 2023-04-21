Исследование: арктические водоросли оказались сильно загрязнены микропластиком

Команда исследователей Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии выяснила, что водоросль Melosira arctica, которая растет под арктическим морским льдом, содержит в десять раз больше частиц микропластика, чем окружающая морская вода. Научная работа опубликована в журнале Environmental Science and Technology.

Арктическая водоросль Melosira arctica обильно цветет под морским льдом в весенние и летние месяцы, где образует многометровые цепочки. После того, как клетки водорослей умирают и отделяются от ледников, они образуют большие глыбы, которые в кратчайшие сроки тонут и оказываются на дне моря. Эти скопления отмерших водорослей ― важный источник пропитания для донных морских жителей и бактерий.

Как оказалось, на дне арктических морей находится огромное количество микропластика, который отмершие клетки водорослей поглощают в процессе таяния льда. Ученые проанализировали скопления водорослей и обнаружили, что кубический метр Melosira arctica содержит в среднем от 19 до 31 тыс. частиц ― это примерно в десять раз больше концентрации неразлагающихся отходов в арктической морской воде. Детальный анализ состава пластика показал, что в Арктике встречается множество таких материалов, как полиэтилен, полиэстер, полипропилен, нейлон и акрил.