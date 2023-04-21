Антропологи разгадали смысл 819-дневного календаря древних майя

Новое исследование ученых из Тулейнского университета в США наконец раскрыло тайну древнего календаря, который когда-то определял ход жизни древних майя. Как оказалось, загадочный календарь мезоамериканской цивилизации предназначен для отслеживания движения планет по ночному небу за 45-летний период. Исследование опубликовано в журнале Ancient Mesoamerica.

У древних майя было целых два календаря, 260-дневный священный Цолькин и 365-дневный светский Хааб, которые синхронизировались раз в 52 года, образуя общий календарный период. Тем не менее существует еще один календарь древних майя с циклом длиной в 819 дней. Ученые определили, что поделенный на четыре части цикл образовывал связи с четырьмя сторонами света. Таким образом, исследователи заключили, что завершения полного цикла древним майя требовалось четыре оборота по 819 дней, которые длятся порядка девяти лет.

Как выяснили антропологи, каждый цикл описывает время, которое необходимо каждой планете, чтобы вернуться в то же положение на небе. Это явление также известно как синодальный период. Например, синодальный период Меркурия длится 117 дней. Если эту цифру умножить на семь, то получится 819.

Также ученые обнаружили, 20 циклов по 819 дней равны 16 380 дням, что составляет без малого 45 лет, которые можно разделить, чтобы они соответствовали синодальному периоду каждой планеты.

Следуя расчетам антропологов, Сатурну требуется 378 дней, чтобы вернуться в то же место на небе: 13 из этих циклов дают 4914 дней ― это число можно получить, есть 819 умножить на шесть. Семь синодальных периодов Венеры кратны пяти 819-дневным отсчетам, а 39 повторений синодического периода Юпитера совпадают с 19 циклами из 819.

Кроме того, теорию ученых подкрепляет тот факт, что 16 380 дней (20 циклов по 819 дней) кратны 260 дням календаря Цолькин.