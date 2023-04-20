Инженеры создали надувной квадрокоптер с «птичьими лапами» для работы под завалами

Новый квадрокоптер с надувным корпусом способен выдерживать удары и работать под завалами. Об этом сообщает Университет штата Аризона.

Небольшие беспилотные летательные аппараты перевернули многие сферы жизни — от военного дела, где они позволяют наблюдать за полем боя, до исследований природы и съемок кино и клипов. Однако дроны-квадрокоптеры как правило отличаются хрупкой конструкцией и не предназначены для грубого физического контакта с окружающими предметами.

«Мы видим, как дроны используются для съемки с высоты, но они не могут перемещаться по разрушенным зданиям, — говорит Венлонг Чжан, один из авторов новой разработки. — Их жесткие рамы снижают устойчивость к столкновениям, поэтому контакт со столбами, балками, трубами или кабелями в разрушенной конструкции часто приводит к катастрофе. Их форма не восстанавливается и они ломаются».

В связи с этим инженеры разработали дрон с надувной рамой-корпусом. Ее жесткость можно настраивать, чтобы заставить адаптироваться после неожиданных ударов. Кроме того, благодаря ударопрочному корпусу дрон может садиться по-птичьи. Технически многие птицы сталкиваются с ветками при посадке, но их мягкое тело и гибкие суставы выдерживают это. Новый дрон также оснастили захватом на тканевой основе, который работает подобно птичьим лапам и цепляется за ветки (или балки). Благодаря этому дрон может зацепиться за что-то и выключить двигатели, чтобы не тратить энергию.

Авторы надеются, что их дрон можно будет использовать в поисково-спасательных операциях под завалами, а также для мониторинга лесных пожаров или военной разведки.