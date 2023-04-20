Ученые обнаружили, что люди предпочитают слушать похожие музыкальные треки для учебы и сна

Команда исследователей из Орхусского университета проанализировала данные музыкального сервиса Spotify и пришла к выводу, что музыка, которую люди слушают во время учебы и сна, имеет гораздо больше общего по сравнению с другими сценариями прослушивания треков. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы провели качественный и количественный анализ плейлистов для учебы и сна, и обнаружили, что эти два сценария прослушивания музыки имеют схожие характеристики: замедленный темп и повторяющиеся ритмы композиций.

Чаще всего таким критериям соответствуют такие жанры, как поп, Lo-Fi, классическая музыка и эмбиент.

Ученые считают, что сходство плейлистов для сна и учебы можно объяснить успокаивающим и расслабляющим действием треков на мозг. Медленный темп и повторяющиеся ритмы музыки помогают снизить частоту сердечного пульса и уменьшить стресс, что создает идеальные условия как для учебы, так и для сна.

По мнению авторов исследования, результаты анализа лягут в основу новых исследовательских работ, которые позволят лучше понять, из чего состоит музыка с научной точки зрения, и какие эффекты она оказывает на эмоциональное, когнитивное и физиологическое состояние людей.