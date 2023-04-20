Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили, что люди предпочитают слушать похожие музыкальные треки для учебы и сна

close
100%
Shutterstock

Команда исследователей из Орхусского университета проанализировала данные музыкального сервиса Spotify и пришла к выводу, что музыка, которую люди слушают во время учебы и сна, имеет гораздо больше общего по сравнению с другими сценариями прослушивания треков. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы научной работы провели качественный и количественный анализ плейлистов для учебы и сна, и обнаружили, что эти два сценария прослушивания музыки имеют схожие характеристики: замедленный темп и повторяющиеся ритмы композиций.
Чаще всего таким критериям соответствуют такие жанры, как поп, Lo-Fi, классическая музыка и эмбиент.

Ученые считают, что сходство плейлистов для сна и учебы можно объяснить успокаивающим и расслабляющим действием треков на мозг. Медленный темп и повторяющиеся ритмы музыки помогают снизить частоту сердечного пульса и уменьшить стресс, что создает идеальные условия как для учебы, так и для сна.

По мнению авторов исследования, результаты анализа лягут в основу новых исследовательских работ, которые позволят лучше понять, из чего состоит музыка с научной точки зрения, и какие эффекты она оказывает на эмоциональное, когнитивное и физиологическое состояние людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях