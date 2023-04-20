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Исследование биологов пролило свет на связь между железом и болезнью Альцгеймера

Science Advances: при болезни Альцгеймера нарушается обмен железа в мозге

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Ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что зоны мозга, пораженные болезнью Альцгеймера, также содержат частицы железа Fe3+. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Около десяти лет назад ученые обнаружили ферроптоз — повышение содержания железа, которое приводит к гибели клеток и играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях. В новом исследовании ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) пациентов с болезнью Альцгеймера. Они заметили, что у этих пациентов, как правило, был повышен уровень железа в мозге. Это согласуется с предыдущими работами.

Для нового исследования исследователи разработали флуоресцентные датчики на основе ДНК, которые могут одновременно обнаруживать две разные формы железа (Fe2+ и Fe3+) в культурах клеток и в срезах мозга мышей. Один датчик светится зеленым для Fe2+, а другой — красным для Fe3+. Как выяснили ученые, в мозге при болезни Альцгеймера накапливается именно Fe3+. Это открытие в перспективе поможет найти лекарства, изменяющее соотношение Fe3+ и Fe2+, что могло бы помочь защитить клетки мозга.

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