Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась на четвертой минуте орбитальных летных испытаний

Компания SpaceX провела орбитальные летные испытания ракеты Starship. Трансляция запуска велась на официальном YouTube-канале SpaceX.

Первоначально запуск должен был произойти в понедельник, но старт был отменен из-за технических проблем. В этот раз обратный отсчет также был остановлен примерно за минуту до старта для проведения финальных технических проверок. Однако спустя несколько минут отсчет запустили вновь, и ракета оторвалась от стартового стола без видимых проблем.

close 100% SpaceX/YouTube

Через примерно три минуты после старта, перед разделением ступеней, ракета начала хаотично колебаться относительно оси полета. Спустя 3 минуты 59 секунд после старта ракета взорвалась.

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов. Подробно о ее устройстве и задачах можно прочитать в материале «Газеты.Ru».