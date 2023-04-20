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Ученые выяснили, что люди вне зависимости от происхождения одинаково отзывчивы

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Сотрудники Сиднейского университета выяснили, что люди вне зависимости от культуры, в которой они воспитаны, и страны, в которой проживают, готовы прийти на помощь другому. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали 350 человек различного этнического и культурного происхождения (Австралия, Гана, Эквадор, Италия, США, Великобритания, Польша и Россия), которых записывали на видео, как они взаимодействовали друг с другом в бытовых ситуациях (например, помогали приготовить еду).

Результаты исследования показали, что в среднем малознакомые люди разных культур проявляют инициативу в помощи приготовления еды в течение одной минуты и 42 секунд. Кроме того, ученые выяснили, что человек вне зависимости от происхождения и языка, на котором они разговаривают, в семь раз вероятнее согласится помочь другому, нежели чем откажется, в шесть раз вероятнее, чем проигнорирует.

Таким образом, благодаря небольшому бытовому эксперименту ученые пришли к выводу, что люди, выросшие с различным бэкграундом на разных континентах, готовы пойти навстречу друг другу примерно с той же частотой, как во взаимодействии со своими земляками.

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