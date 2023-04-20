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Психологи установили, как общение между супругами влияет на их иммунитет

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Психологи университета Пердью в США установили, что негативные модели общения в гетеросексуальных браках связаны со снижением функционирования иммунной системы. Исследование было опубликовано в журнале Psychoneuroendocrinology.

Авторы работы определили типичные модели общения, наблюдаемые в супружеских парах. К ним относится модель «требовать-уходить», когда один партнер требует изменений, а другой избегает разговора. Вторая модель – взаимное избегание, а третья – взаимное конструктивное общение.

Ученые хотели найти корреляцию между стилями общения и заживлением ран. В исследование были включены сорок две пары. Всем участникам сделали небольшую рану на предплечьях. После чего их попросили принять участие в обсуждении поддержки в паре. Во время второго визита они поговорили о конфликтах в отношениях. Уровни воспаления участников и темп заживления ран измерялись ежедневно в течение восьми дней, а затем снова на 12 день.

Результаты показали, что наличие поддержки в паре помогло уменьшить воспаление в организме и ускорить заживление ран. Разногласия в браке привели к усилению воспаления и замедлению заживления ран. Примечательно, что женщины были более восприимчивы к этим эффектам, что указывает на потенциальные риски для их здоровья.

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