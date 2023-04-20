Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали продукты, снижающие риск развития слабости у пожилых на 20% и более

Ученые из Нидерландов выяснили, что флавоноиды снижают риск развития слабости у пожилых

close
100%
Freepik.com

Ученые из Вагенингенского университета выяснили, что увеличенное потребление флавонолов связано с более низким риском развития хрупкости (слабости или дряхлости) у пожилых людей. Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Хрупкостью страдают от 10 до 15 % пожилых людей. Она не имеет медикаментознолого лечения, может усугубить многие возрастные заболевания, повысить риск смерти и ухудшить качество жизни. Метаанализ нескольких исследований показал, что соблюдение здорового режима питания может снизить риск развития слабости на 50-70%.

В новом исследовании исследователи изучили взаимосвязь между пищевым потреблением флавоноидов и возникновением хрупкости у взрослых. Флавоноиды — растительные вещества, снижающие хроническое воспаление и смягчающие окислительный стресс. Они в большом количестве содержатся в темном винограде, сливах, яблоках, репчатом луке и других продуктах.

Ученые использовали данные Фрамингемского исследования сердца, начавшегося в 1948 году, в котором приняли участие 5 209 человек. Очные осмотры участников проводятся каждые четыре года. Пищевое потребление флавоноидов оценивали с помощью анкет, которые заполнили 3030 участников. Средний возраст участников на тот момент составлял 58,4 года.

Среднесуточное потребление флавоноидов составило 309 мг. При этом среднее ежедневное потребление флавонолов составляло 13,6 мг, а среднее потребление кверцетина - 9 мг в день. В течение 12-летнего периода наблюдения у 224 человек развилась слабость. Каждые дополнительные 50 мг флавоноидов в день снижали риск развития слабости на 3% с поправкой на возраст и пол. Еще эффективнее были флавонолы: дополнительные 10 мг/день снижали риск развития слабости в течение 12 лет на 20%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях