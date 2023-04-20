США планируют нарастить группировку спутников-шпионов в четыре раза за 10 лет

Национальное управление военно-космической разведки (NRO) Соединенных Штатов планирует в ближайшие 10 лет в четыре раза увеличить число спутников на орбите. Об этом сообщает в пресс-релизе управления.

Отмечается, что речь идет о спутниках разного размера, как больших, так и маленьких. Они будут размещены на разных орбитах и будут передавать в десять раз больше информации, чем в настоящее время. В спутниках будут реализованы как государственные, так и коммерческие системы.

5 апреля в Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи. В МИД подчеркнули, что «это является запредельным нарушением международного права».

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что спутники Starlink сети американского бизнесмена Илона Маска способны вести электронную борьбу непосредственно из космоса.