В России получили парацетамол из отходов производства стали

Российские ученые смогли использовать конвертерный газ для синтеза лекарств. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Кислородно-конвертерный процесс — это основной современный метод производства стали. В ходе него на одном из этапов сквозь расплав чугуна продувают кислород, в результате чего образуется сталь и побочный продукт — конвертерный газ. На 60% он состоит из токсичного монооксида углерода (угарного газа), поэтому его не выбрасывают в атмосферу, а сжигают. В развитых странах стремятся свести число отходов производства к минимуму, а монооксид углерода — отличный химический восстановитель. Однако использовать его трудно из-за 40% содержащихся примесей, которые нерентабельно удалять.

Специалисты Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и их коллеги из других университетов смогли получить с помощью конвертерного газа ряд органических соединений, в том числе лекарств. Исследователи использовали конвертерный газ для удаления атомов кислорода из нитросоединений, содержащих группу -NO2, и карбоновых кислот, имеющих фрагмент -COOH, в результате чего образовывалась прочная амидная связь, подобная той, что соединяет аминокислоты в природных белках.

В частности, таким образом авторы получили парацетамол — известное жаропонижающее, которое входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. При оптимальных условиях масса образовавшегося парацетамола составляла 99% от теоретически рассчитанной. При этом исследователи использовали легкодоступные катализаторы, а растворителем в реакции может быть вода, что упрощает процесс синтеза и делает его привлекательным для промышленной химии. Аналогично авторы получили 14 других важных органических соединений, например, гербицид пропанил и противогрибковый препарат бутенафин.

Авторы надеются, что их технология не только сделает производство лекарств дешевле, но и докажет, что отход сталелитейного производства может быть сырьем для химической промышленности. В будущем его можно будет адаптировать для производства мочевины, необходимой в удобрениях.

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