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Ученые назвали хобби, снижающее риск деменции

Биологи выяснили, что активное слушание музыки и игра на фортепиано улучшают память у пожилых

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Pexels

Ученые из Женевского университета (UNIGE) выяснили, что игра на музыкальных инструментах и прослушивание музыки могут замедлить ухудшение памяти у здоровых пожилых людей, которые никогда не занимались музыкой. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage: Reports.

В исследовании приняли участие 132 пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет, которые никогда раньше не занимались музыкой. В течение шести месяцев половина из них посещала уроки игры на фортепиано, а другая половина занималась активным слушанием музыки: их учили распознавать инструменты и анализировать свойства мелодий различных музыкальных стилей. Занятия длились один час.

Спустя шесть месяцев ученые оценили структурные изменения в мозге участников. Они выявили увеличение серого вещества в четырех областях мозга, которые участвовали в формировании рабочей памяти. Производительность мозга участников увеличилась на 6%.

При этом у пианистов объем серого вещества остался стабильным в ключевой области обработки звука, тогда как в группе активного слушания он уменьшился.

«У всех участников присутствовала глобальная картина атрофии мозга. Поэтому мы не можем сделать вывод, что музыкальные вмешательства омолаживают мозг. Они предотвращают старение только в определенных зонах мозга», — объяснили ученые.

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