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Отстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом Кикиной перенесена из-за непогоды

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) американского корабля Crew Dragon, в экипаже которого находится космонавт Анна Кикина, отложена из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения. Об этом информирует NASA.

Cпециалисты американского космического агентства «провели оценку прогнозируемых погодных условий и приняли решение отказаться от возможности осуществить отстыковку». Изначально она была запланирована на 03:00 по времени восточного побережья США (11:00 мск) 9 марта.

Как сообщается, в районе приземления сильные ветры.

Ранее стало известно, что единственная женщина-космонавт в отряде «Роскосмоса» начнет послеполетную реабилитацию в США.

7 октября сообщалось, что экипаж космического корабля Crew Dragon, в том числе российский космонавт Анна Кикина, перешел на Международную космическую станцию. Стыковка Crew Dragon с МКС произошла в 00:01 по московскому времени в автоматическом режиме.

Анна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 592-й космонавт мира и 129-й космонавт СССР/России. Она также является пятой женщиной-космонавтом СССР/России, шестой российской женщиной, совершившей космический полет. С сентября 2016 года осталась единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

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