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Запуск на орбиту первой напечатанной на 3D-принтере ракеты отменен

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Relativity Space/Twitter

Запуск ракеты Terran 1 был перенесен из-за автоматического прерывания стартовой процедуры. Трансляция попытки запуска велась на YouTube-канале Relativity Space.

Terran 1 — это первая в мире космическая ракета, произведенная с помощью 3D-печати. Созданные по этой технологии элементы составляют 85% конструкции по массе, в будущем компания планирует довести эту долю до 95%. Высота ракеты составляет 33 метра, максимальная полезная нагрузка — 1250 килограммов, двигатели используют пару метан-кислород. В ходе этой миссии полезной нагрузкой должно было выступить памятное металлическое кольцо, напечатанное на 3D-принтере.

В ходе попытки испытательного запуска обратный отсчет был остановлен на отметке -23:37. Прерывание было выполнено автоматически, как сообщает компания, из-за невыполнения необходимых требований к температуре топлива. Инженеры обещают совершить следующую попытку запуска в максимально короткий срок.

Многие инженеры настороженно относятся к 3D-печати, потому что полученные таким образом изделия зачастую менее прочные и надежные. Если ракета успешно достигнет орбиты и не разрушится в момент максимального аэродинамического сопротивления (когда конструкция испытывает максимальные нагрузки), это докажет жизнеспособность идеи «напечатанных» ракет. Такие ракеты должны будут заметно дешевле традиционных из-за радикального сокращения трудозатрат при производстве.

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